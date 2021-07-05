佛州半坍大樓爆破拆除現場

佛州12層大樓半坍，至今導致24人死亡，121人失蹤後，工作人員在當地時間周日晚10:30之後不久，展開了殘存樓房的爆破拆除作業，預計將持續到凌晨3點。

據CNN新聞網與《紐約郵報》（New York Post）4日報導，邁阿密-戴德郡（Miami-Dade County）郡長萊文-卡瓦（Daniella Levine Cava）說，殘存的建築不穩，妨礙了人員搜救。而要讓搜救持續進行，必須將搖搖欲墜的樓房拆除，以確保搜救人員安全。她強調，對擴大搜救來說，以經過控制的方式拆除建築舉足輕重。

此外，由於熱帶風暴艾爾莎（Elsa）可能即將來襲，當局打算趁這之前清除殘存的大樓，而搜救行動已全面暫停。不過，萊文-卡瓦說，一旦殘餘建築拆除，確認安全後，就會立刻恢復搜救。她並表示，爆破拆除過程中，難免產生灰塵和其他微粒，因此為了預防起見，力促附近居民待在室內。

WATCH: Demolition crews set off explosives to bring down what remained of Florida condo building pic.twitter.com/9HRkUOvLxl — BNO News (@BNONews) July 5 2021

在熱帶風暴艾爾莎即將來襲，可能帶來大雨和時速達60英里（近97公里）強風的狀況下，救援人員正跟時間賽跑。周日是大樓半塌的第11天，建築有136個單位，但其中約有55個單位坍塌。儘管搜救接近2星期，但瑟夫賽德（Surfside）鎮長伯凱特（Charles Burkett）說，沒有任何人打算停止搜救，他們會持續到把每個人都從斷垣殘壁中拉出來為止。