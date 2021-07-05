聯發科(2454)今(5)日舉辦股東會，由董事長蔡明介、執行長蔡力行主持，聯發科去年財報亮眼，每股盈餘達到26.01元、年成長77%，聯發科也預告，已開始積極投入下一世代WiFi 7。

蔡力行表示，去年對全球半導體產業是具挑戰性的一年，上半年全球總體經濟受到新冠肺炎疫情影響充滿不確定性，下半年隨著各類電子產品需求回溫，全球半導體產業鏈面臨供貨吃緊的壓力，聯發科去年在業務拓展及財務表現方面，全年合併營業收入為3221億、年成長30.8%，達到歷史新高，根據市調機構拓樸與Gartner統計，聯發科位居全球第四大晶片設計公司，並躍升至全球第八大半導體公司，在獲利表現上，聯發科毛利率連續第三年成長、去年達到43.9%，年度營業利益金額年成長將近一倍，營業利益率較前一年成長4.2個百分點至13.4%，每股盈餘達到26.01元，較前一年成長77%。

在市場拓展上，蔡力行表示，聯發科去年推出一系列天璣5G單晶片，其中高階天璣1000系列晶片成功導入數款5G手機，並出貨至大陸、美國、歐洲等市場，另外，新產品5G獨立數據晶片與英特爾及國際營運商合作，拓展至筆記型電腦、網路用戶端設備等應用，預計民國今年進入量產，此外，WiFi晶片需求受技術升級與全球遠端工作、遠端學習的趨勢而遽增，聯發科的WiFi 6解決方案甫推出即跨平台導入高階智慧型手機、高階路由器、千兆被動光網路(GPON)與高階電視，並跨入應用新領域，受到全球多家筆記型電腦與Chromebook品牌採用，此外，聯發科更獲選為WiFi 6E的測試平台，並已開始積極投入下一世代WiFi 7。

另外，聯發科陸續佈局企業級市場，透過高速傳輸SerDes與資料運算技術與客戶共同開發企業與資料中心等級客製化晶片，並於去年第四季宣布併購英特爾旗下Enpirion企業等級電源管理產品線，這將使策略性產品組合更完整。

蔡力行也表示，聯發科去年創下里程碑，今年Q1、Q2獲利健康、全年營收會比去年成長四成多。