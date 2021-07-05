1.威剛(3260)：前五月獲利勝去年全年，上周五外資、自營商聯手買超1853張，激勵今早股價跳空漲停鎖死。

2.宇瞻(8271)：營運展望樂觀，上周五外資轉買超，今早股價大漲逾6.5%、躍過5日線。

3.台積電(2330)：高通強勢回歸可望帶旺業績，早盤股價漲至594元，站上5日線、季線。

4.東和鋼鐵(2006)：H2鋼筋、H型鋼訂單看旺，上周五外資、投信聯手轉買超，今早放量疾拉漲停。

5.中鋼(2002)：熱軋廠歲修延後，上周五外資轉買超、投信持續加碼，今早股價漲逾2.5%，拚回40關。

6.盛餘(2029)：兵臨50關，多空激戰爆大量，漲停開開關關。

7.怡利電(2497)：搭電動車題材狂飆，股價跳空漲停鎖死，越過前高。

8.錩新(2415)：營運走出谷底，Q2營收可望改寫新高、獲利向上，開盤後大漲7%。

9.國巨(2327)：併奇力新外資多肯定，上周五擴大買超近800張，早盤走高2%回到570元。

10.聚鼎(6224)：美系客戶訂單吃補，訂單見到第三季，三大法人全力作多，早盤登漲停。

11.昇貿(3305)：6月接單強勁，Q2營收創高可期，多方進攻拉抬半根漲停板。

12.萬潤(6187)：大客戶需求暢旺營運，量價齊揚，大漲6%。

13.福懋油(1225)：原物料強漲，股價整理結束，早盤來到50大關門前，創下近2個月高點。

14.智原(3035)：NRE接案跨大步，早盤爆大量衝上85.4元漲停，改寫波段高價。

15.瑞昱(2379)：6月營收年增55.46%，股價走揚逾2.5%。

16.大聯大(3702)：持有台驊投控帳面價值暴增8倍，加上擴建倉儲中心題材，晨盤爆量衝上57.7元漲停。

17.蔚華科(3055)：5G、車用、防疫題材，外資轉買超力挺，早盤強漲逾7.5%。

18.威盛(2388)：比價效應+外資連2日敲進，股價頻頻衝上62.4元漲停。

19.新興(2605)：BDI指數連3跌，賣壓出籠，晨盤重摔至48.6元跌停價。

20.永崴投控(3712)：迎記憶體出貨旺季，早盤觸及漲停、改寫前高。

21.朋程(8255)：車用二極體出貨旺，三大法人連6日買超，早盤攻漲停。

22.日馳(1526)：轉機題材持續發酵，早盤漲逾4%。

23.技嘉(2376)：今年業績拚增兩位數，早盤漲逾2.5%，收復短均。

24.一詮(2486)：列注意股，5月每股賺0.24元，在外資連3買相挺下，連拉兩根漲停，站上11年高。

25.東聯(1710)：EG報價走堅，有利營運支撐，早盤放量觸頂後遭獲利了結，漲幅縮至約1%。

26.台塑化(6505)：油價攀高+乙烯報價築底走堅，法人估上半年稅後淨利上看320億～330億元，早盤彈漲5%，衝上兩年高價。

27.康普(4739)：電動車拉風，概念股催油門，股價連兩日亮燈攻頂，飆近3年高峰。

28.玉晶光(3406)：iPhone 13即將量產，蘋概股有望落後補漲，上周五獲三大法人聯手買超相挺，早盤急拉勁揚3%，重返600元。

29.逸達(6576)：新冠重症ARDS二/三期臨床首批數據通過IDMC審查，早盤聞訊勁揚3%，重登百元俱樂部。(編輯整理：李慧蘭)