台灣鋼鐵集團旗下螺絲螺帽廠久陽（5011）受惠俄羅斯對出口鋼品課徵臨時稅，原物料不斷上漲，鋼價飆升，助益下半年營運。轉投資方面，經營環保相關業務的子公司榮福公司規劃申請股票上市(櫃)，並在久陽上周五的股東常會通過。

久陽於上周五（2日）日召開2021年股東常會，由董事長孫正強主持，會中承認2020年度營業報告書、財務報表與虧損撥補案，並通過各項討論議案。展望今年，董事長孫正強表示，集團將持續深化多元經營及環保綠能，並積極推動各項計劃，未來獲利動能持續增強，集團布局將更完整。

久陽去年營收創歷史新高，達18.25億元，但淨損6625萬元；展望今年，在導入工業4.0計畫，傳統製程全面系統化，提高良率及強化產能效益，將有助於提升獲利能力。受惠於美國大基建政策及歐美地區逐漸解封，基礎建設陸續展開已帶動市場需求，目前全球鋼市供需吃緊，螺絲產品結構改變，久陽產品內六角螺栓帶動另一波訂單熱潮，尤其是近期俄羅斯對出口鋼品課徵臨時稅，原物料不斷上漲，鋼價飆升，久陽已儲備足量的低價庫存，與集團內原料成品運輸上下游整合，利差擴大，將為下半年營運帶來貢獻。

此外，多元化布局也逐漸發揮效益，子公司台鋼運輸，初期以承接集團內部運輸需求為主，也開始拓展集團外的客戶，已規劃購置車輛組建車隊，增強營運競爭優勢。去年成立的子公司台鋼環保，氧化碴、還原碴清運事業穩定成長，並極積規劃廢棄物資源化、產品化的再利用及資源循環相關製程。

去年加入久陽的生力軍榮福公司，積極發展業務，除了既有的新竹市焚化廠操作業務外，先後取得「彰化縣溪州資源回收廠焚化爐操作勞務專案」、「台東縣廢棄物能資源中心效能提升統包工程」，目前積極準備於七、八月投標「高雄岡山」及「台南城西」兩座焚化爐標案，並持續爭取台中文山、高雄南區、屏東崁頂等多項焚化爐標案。榮福子公司台鋼能源公司以再生能源發展為主要業務，初期進行太陽能屋頂建置，位於彰濱第一座太陽能案場已併聯發電，將發揮減碳節能綜效，獲利動能持續增長。

目前榮福公司規劃申請股票上市(櫃)，並在2日久陽的股東常會通過，若股票能順利掛牌久陽除了有業外收益可期外，可讓久陽往集團化邁前一步。