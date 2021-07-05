國產(2504)今日股東會通過每股配息1.5元，董事長徐蘭英說，110年預期世界各主要經濟體景氣落底反彈，台商回流、危老都更及社會住宅等需求，國內預拌混凝土市場需求仍旺，國產在全台擁有28個混凝土廠，未來的營運及獲利可望續攀高峰。

展望110年全球經濟，國際主要預測機構皆認為經濟成長將明顯優於去年表現。徐蘭英指出，台灣受疫情影響逐漸淡化，部分生產線轉移回台可望帶動商機，促進產業及就業發展；而房市政策抑制投機炒作，讓自住回歸市場主流，另推行危老都更及社會住宅等改善結構面策略態勢不變，均有助於房市穩健發展。

此外，中央或地方政府持續推動軌道建設，隨著公共建設及交通網絡建置完善，進而帶動附近區域發展利多，特別是台商持續回流，政府加速工業區擴增以因應用地需求，有秩序引導建構新產業聚落，奠定未來基礎，並藉由產業投資與都市更新，進一步帶動商辦、廠辦、旅館及各類住宅發展，開創房產新商機。

國產在今年購置台南仁德土地展開設廠進程，新增的ALC輕質隔間建材廠已經投產營運，目前產品還通過最高標準的耐震、隔音、防火試驗，不僅可做為高品質、綠環保隔間建材的多元選擇、而且還可以應用在目前需要絕佳制震與快速工期的科技廠房市場。

另外，在資產活化方面，徐蘭英表示，配合整體經濟現勢與區域發展趨勢，借力於未來重大交通建設與都市更新相關的商圈規劃，持續進行如位處東區門戶軸心的南港大型開發案等進程，將讓營運與獲利呈現雙高成長。