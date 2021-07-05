聯發科(2454)今(5)日舉辦股東會，為拚戰5G，聯發科去年研發費用高達773億元、是歷年最高，有股東針對「研發費用的用途」希望有進一步闡述，蔡明介表示，研發費用，有用於薪水、費用、軟體以及晶圓代工合作都有，蔡力行也強調，今年持續大速度徵求研發人員。

聯發科更長期積極投入先進技術及新領域，投資金額每年攀升，去年研發費用高達773億元，其金額及佔營收比例在台灣上市公司中名列前茅，為研發型企業的代表，惟773億元是聯發科是歷年以來最高，故有股東提問，關於「研發費用的用途」，蔡明介表示，研發費用，有用於薪水、費用、軟體以及晶圓代工合作都有。

有股東觀察到聯發科近期研發人員流動率較高，蔡力行表示，今年第一季和第二季獲利健康，對聯發科來說研發最重要的資源就是人才，近期可能只是流動率節點的關係，聯發科今年持續大速度徵求研發人員，尤其，聯發科今年營收會比去年增加相當多，連帶也會在各區域都將招募很多研發人員。