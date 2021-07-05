台師大推廣「防疫齊努力、運動很容易」活動，7月5日起連續兩周的周一至周五下午4時，由專業教練在線上示範居家運動，9位將參加東京奧運的選手和師大男籃隊長也會在鏡頭中邀請大家一起為運動員加油，讓全民及全國師生放暑假期間，在家防疫也能跟著動起來。

受到疫情影響，東京奧運延至今年舉辦，將在7月23日開幕，選手也進入最後備戰階段，截至7月4日止，我國已取得17個運動種類61席，台師大就占了9位運動員，包括唐嘉鴻、王冠閎、魏均珩、雷千瑩、陳玟卉、謝昀庭、林穎欣、謝喜恩及文姿云等，分別來自運動與休閒學院運動競技學系、體育與運動科學系。

除上述9位在學的優秀運動員之外，還有3位台師大畢業校友也將在東京奧運出賽，分別是盧彥勳（網球）、田家榛（射擊）以及吳佳穎（射擊）。

台師大體育室、教務處共教體育組及學務處為鼓勵全校師生，防疫在家也保持運動習慣，與運動與休閒學院、體育學系共同規劃「防疫齊努力、運動很容易」線上活動，自5月26日起至6月28日的周一至周五下午4時，在YouTube線上播放40分鐘運動教學影片，方便師生隨時上網觀看，至今24支影片累積了近4萬人次點閱。

為致力推廣全民運動，台師大規畫了升級版線上居家運動課程，同樣有師大專業師資，接力上課（包含肌力與體能訓練、伸展、爵士舞、拉丁有氧等內容），透過專業團隊拍攝及後製剪輯，課程影片及畫質也更精緻。

另外，9位奧運選手及師大男籃隊長陳又瑋，將在影片中依序亮相，邀請大家在防疫期間一起運動，促進身心健康，增強免疫力。

7月5日至16日每週一至週五每天下午4時，將在YouTube（https：／／www.youtube.com／c／ntnupelovesports）準時首播影片。更多活動內容及一系列專題報導，請見「師大瘋運動」FB粉絲專頁（https：／／www.facebook.com／ntnulovesports／）。