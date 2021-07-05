從去年下半年開始，由於市場需求大幅提升，全球航運出現缺櫃、塞港狀況，推升運價飆漲，航運股價格跟著水漲船高，吸引不少散戶投資人搶當「水手」期待能搭上航運熱潮賺一波，有網友在PTT上分享，台灣竟是波羅的海運價查詢網站（FBX）使用率唯一正成長的國家，同時也是上海航交所網站使用率的冠軍，引起網友熱議，更有人直呼「看好了世界，台灣只示範一次。」

由於航運股持續飆漲，運價成為投資人判斷進場時機與未來走勢的重要依據，其中波羅的海貨運指數（FBX）與上海航運交易所的出口貨櫃綜合運價指數（SCFI）是兩大熱門參考指標。

日前有網友在PTT論壇上分享熱門FBX網站要改成收費的消息引起討論，吸引不少人好奇突然收費的原因，沒想到竟意外發現，台灣是該網站唯一使用率正成長的國家，且使用率高達15.37%，僅次於美國的28.14%排名第2，用戶成長漲幅高達287.6%。

此外，台灣更超車大陸用戶成為上海航交所網站使用率最高的國家，比率高達46.96%，成長幅度超過209%，有網友推測，或許是因為台灣投資人時常上運價網站查資料，並關注運價走勢做功課，才會讓業者想藉此轉變收費模式。

台灣投資人勤做功課，意外讓運價網站使用率飆高，引起網友熱議，「臺灣水手94狂」、「原來敬業做功課的水手這麼多」、「笑死，台灣人搞爆人家FBX網站流量」、「看好了世界，刷爆你網站」、「美國3億人佔28%，台灣2300萬就佔掉15%的流量」、「太好笑，直接搞爆人家流量」、「原來是一群認真做功課的水手」。

萬海受上周五公布5月營收月減逾11%影響，今（5日）開高走低，早盤跌幅逾6%，截至10點暫報304元，萬海走跌連帶影響長榮、陽明走勢，長榮與陽明同樣翻黑，長榮暫報202元，陽明暫報181元。