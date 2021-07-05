埃及蘇伊士運河管理局今天表示，已和長榮海運巨型貨櫃輪長賜輪（Ever Given）日本船東正榮汽船達成協議，長賜輪預計將在7 日獲准駛離，不過並未透露賠償金額。

法新社報導，排水量19萬9000噸的長賜輪3月23日在一場沙塵暴中卡在聯通歐亞的蘇伊士運河（Suez Canal）達6天，造成數以百計船隻無法通行、全球貿易中斷。貨輪3月29日脫困後，埃及當局扣留長賜輪，向日本船東正榮汽船索討運河營收損失、救援費用和運河的損害賠償。

蘇伊士運河管理局（Suez Canal Authority）透過聲明表示，計劃於7日舉行儀式，宣告與船東達成協議及「貨輪啟程」，屆時參與人員將能目送長賜輪駛離。

蘇伊士運河管理局原本求償9億1600萬美元，後來又公開將索償金額降到5億5000萬美元（約新台幣153億元）。今天發出的這份聲明並沒有透露賠償金額。

根據蘇伊士運河管理局，運河關閉期間，埃及每天損失1200萬美元到1500萬美元（約新台幣3.4億到4.2億元）營收。

長賜輪觸底和為了讓船身重新上浮所需的大量救援工作，也對運河造成重大損害。

代表巨型貨櫃輪長賜輪船東和保險公司的倫敦律師事務所Stann Marine透過聲明證實，長賜輪放行的準備作業正在進行中。

Stann Marine的皮爾莫哈梅德（Faz Peermohamed）在聲明中表示：「我們很高興宣布…已取得良好進展，雙方就正式解決方案達成協議。」

據路透社報導，蘇伊士運河管理局主席雷比（Osama Rabie）表示，運河將收到一艘拉力約75噸重的拖曳船，作為賠償的一部分，此外並未提到任何其他細節。

雷比今天晚間向私人電視台表示：「我們充分維護了管理局的權利，也維護了我們與該公司（正榮汽船）的關係，以及我國與日本的政治關係。」