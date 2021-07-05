菲律賓參謀總長索貝哈那今天表示，該國空軍一架載有96人的運輸機昨天墜毀，已確認47人喪命，初步了解飛機在準備降落時衝出跑道而墜毀。

索貝哈那（Cirilito Sobejana）告訴路透社，這場墜機意外軍方有49人受傷，還有好幾個人失聯。菲律賓國防部昨天表示，墜機殃及地面平民3人喪命。

軍方發言人阿雷巴洛（Edgard Arevalo）表示，失事軍機是一架美國洛克希德馬丁（ Lockheed Martin）製造的C-130運輸機，當時搭載前往平叛的部隊，飛機於降落蘇祿省（Sulu）南部和魯島（Jolo Island）機場時衝出跑道。

菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）表示，他已下令調查這起事故，調查工作將在搜救和復原任務完成後展開。

菲國軍方沒有發現任何失事飛機遭攻擊的跡象。

路透社指出，蘇祿省在菲律賓首都馬尼拉以南950公里處，是激進組織阿布沙伊夫（Abu Sayyaf）的根據地，該組織因為盜匪和海盜行徑而惡名昭彰，菲國多次派軍清剿。

「紐約時報」指出，飛機降落時錯過跑道，墜毀於帕蒂古（Patikul）鎮一處名為萬加（Bangkal）的村落；帕蒂古正是阿布沙伊夫組織的地盤。當時機上搭載的官兵就是要派赴和魯島增援清剿阿布沙伊夫的部隊。

據菲國空軍與一個追蹤全球C-130運輸機的網站指出，這次墜毀的C-130是1988年首飛，服役於美軍直至今年1月轉售菲國。菲國空軍2008年也發生一架C-130從南部民答那峨島的納卯市（Davao City）起飛不久後墜海，機上11人全罹難。