北市虎林街爆發13戶、30例確診，市府4日成立虎林專案，在永吉國小設置PCR篩檢站，針對8個里、永春市場進行篩檢。截至5日上午7時止，PCR陽性＋2，目前累計32例確診。

北市府表示，虎林專案4、5日進行，上午8時至晚間6時做篩檢，預篩數為5900人，已篩檢4395人、篩檢率74.49％，目前出爐的檢驗報告共4138份，PCR陰性4136人、PCR陽性2人、陽性率0.048％。

台北市長柯文哲昨指出，虎林街專案6月14日至6月28日5戶、14人確診，當時已法定匡列23人、擴大匡列62人，共匡 85人，並非一天才爆發，而是陸續出現確診案例。

柯文哲提及，6月28日聯合醫院忠孝院區醫務長有向他報告虎林街有問題，2周內陸續有案例，也代表此地區有不明感染源，因此6月30日立即開會成立專案小組、制定計畫，7月2日宣布計畫、7月3日場勘布置，他強調，要做一件事不是今天決定、今天就能做，需要花時間布置動線等。

另外，北市信義商圈的新光三越A11，4日晚間發出內部公告，證實館內一名專櫃人員確診，緊急宣布5日休館一天，加強館內、外消毒作業。

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