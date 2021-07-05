逸達生技（6576）5日宣布，新成分新藥 FP-025用於治療 COVID-19引起的急性呼吸窘迫症候群(Acute Respiratory Distress Syndrome ARDS)二/三期臨床試驗，首批受試者的安全性數據已通過獨立資料監視委員會（IDMC）Phase 2 Safety Review Meeting審核，獲得正面意見，毋須修改試驗設計。

逸達表示，將持續加開試驗點加速試驗，力拚2021年第四季取得二期臨床試驗數據。

獨立資料監視委員會（Independent Data Monitoring Committee IDMC）由獨立的臨床醫師、學者等所組成，在臨床試驗中將檢視受試病人的安全或藥物的有效性，並提出重要建議，以確保臨床試驗在符合科學倫理的最高標準下進行，並降低受試病人的風險。

此隨機、雙盲、安慰劑對照之多中心二/三期臨床試驗用以評估 COVID-19 重症（severe to critical）/ARDS 病患服用 FP-025 的療效及安全性;二期臨床試驗預計招募約99位受試者，除持續在美國多個醫學中心進行外，亦積極進行增加中南美洲、印度與台灣等受試基地之可行性評估，預計在2021年第四季取得二期臨床試驗數據。