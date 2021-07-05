因應熱帶性低氣壓5日快速靠近台灣附近海域，氣象局評估今日白天有可能增強為輕度颱風，並發布「烟花」海上颱風警報，經濟部水利署上午9時邀集可能受影響範圍之所屬機關召開視訊會議，要求全力預防熱帶性低氣壓或颱風侵襲可能造成的災害。

經濟部預估，5、6二日為外圍環流影響最明顯可能對於東南部及恆春半島及局部地區有較大雨勢發生的機率，加強警戒及掌控水情，並備妥1528部移動式抽水機至各地方政府預布應變。

依據最新氣象資料評估雨勢主要影響東南部及南部地區，為因應可能產生的災情，水利署已請第七、八及九河川局，務必嚴實做好各項整備工作，確認抽水站、抽水機、水門的運作情況，除加強巡檢河道，並請臨水作業之相關施工人員機具提前撤離河道，也請各縣市政府所管轄之滯洪池，提前放空以預留滯洪空間。另也指示加強與地方政府溝通聯繫，提供必要協助，各河川局防水擋板、抽水機、志工提前啟動及佈署，同時責成各水資源局審慎進行水庫操作，避免發生原水濁度升高而影響供水情形。