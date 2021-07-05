【旅奇傳媒/編輯部報導】面對疫情宅在家，以及緊接而來的暑假，找點事情享受親子時光！家長們不妨帶上小孩一起做烘焙，讓孩子放電兼具體驗烘焙的樂趣，不論是做餅乾還是做麵包，用麵團代替黏土讓孩子邊玩邊做自己的點心！透過一個一個步驟成功烤出美味的成品，不僅獲得滿滿成就感，連煩躁的心也在專注做烘焙的過程中冷靜了下來。

別被繁複的準備材料給難倒了，現在有不少烘焙店也推出烘焙DIY組合包，為你把材料備齊，省去防疫期間東奔西跑買材料的問題，能輕鬆地體驗烘焙的樂趣喔！

▲海洋生乳酪球。 圖：自己做烘焙聚樂部╱提供

【自己做烘焙聚樂部】

首創全自助DIY甜點且目前全台擁有11家門市的「自己做烘焙聚樂部」，2020年8月即推出免備料、烤箱/冰箱/氣炸鍋/電鍋/平底鍋皆可製作的「甜點材料包」，讓無法到店客人輕鬆享受在家自己做甜點的樂趣，今年更加碼針對親子市場，推出多款動物造型饅頭、麵包及好吃好玩的可愛餅乾擄獲媽媽的心。

因應夏季來臨，並推出消暑的海洋生乳酪球、法式芒果千層及荔枝莓果生乳酪，6/25起再度推出二件常溫甜點材料包699元再享超商、店取免運，超值優惠即刻入手。

▲包含各國進口知名頂級材料的組合包。 圖：德麥食品╱提供

【德麥食品】

食品原料商德麥食品嚴選旗下販售、代理的國內外頂級食材，推出防疫DIY組合包，首波包括司康、美式軟餅乾、爆漿巴斯克起士蛋糕，內容食材為各大五星飯店與知名連鎖烘焙坊使用的頂級原料，如法國諾曼第的愛樂薇奶油、獲法國原產區保護認證的萊思克AOP奶油、日本進口的鑽石牌麵粉、大明治上白糖以及比利時嘉麗寶巧克力，搭配內贈的精美食譜書與線上影片教學，在家就能做出排隊名店的完美味道。

除網購宅配外，大台北地區民眾也可選擇Line預訂自取服務，取貨現場還可以選購多種口味的新鮮貝果。德麥食品後續也計畫再推出肉桂捲、北海道土司、地瓜雜糧饅頭等DIY組合包。

▲OREO巧克力杯子蛋糕。 圖：Funsiamo╱提供

【Funsiamo】

原本在全台有多家門市主打一站式成套自助烘焙體驗的「Funsiamo」，為了讓客人也能「have fun at home」推出數款熱門甜點居家體驗組，有步驟簡易的麻糬小麵包、夢幻繽紛的杯子蛋糕，還有鹹食義式煙燻培根披薩及免烤箱製作的黑糖嶺崗豆腐等，可選擇品項非常豐富，而且每種材料都已經貼心分好份量，不用事前過多準備，更不用擔心事後浪費，提供直覺的食譜小書及線上教學影片，FB粉絲專頁更提供資深專人直播教學，帶著小朋友一起做也不用擔心手忙腳亂。

▲居家DIY甜點材料包。 圖：柒零生手做╱提供

【柒零生手做】

擁有南臺灣最大坪數DIY烘焙體驗空間的柒零生手做DIY烘焙，疫情期間推出的材料包主打只要身邊有「大碗公、湯匙」，搭配烤箱或冰箱就能作出甜點。

免烤箱的生乳酪系列有最受小朋友喜愛的彩虹優酪乳、愛戀可可等口味；烤箱烘焙系列則有大人最愛的熔岩巧克力蛋糕、濃郁巧克力塔、伯爵烤Cheese等供選擇；現提供店取、冷藏宅配，高雄地區Lalamove配送服務。

炎炎夏日，不能外出的日子，大人小孩一起在家享受美味、趣味、期待的手作烘焙時刻，為暑假增添更多精彩回憶！

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）