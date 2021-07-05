受到新冠疫情影響，日本服務業在6月時，已持續第17個月不振，表示這個全球第3大經濟體服務業景氣復甦之路仍布滿荊棘。

雖然新冠疫苗接種率日與俱增，但從4月以後，日本服務業已接連兩個月表現不佳，外界也開始擔心日本經濟成長的動力是否已熄火。

Au Jibun銀行日本6月服務業採購經理人指數(PMI)，經季節性調整後終值為48，雖高於5月的46.5與初值47.2，不過，仍在景氣榮枯點50以下。這個日本最新服務業PMI，已連續17個月在景氣分水嶺50以下，是自2010年3月曾創27個月衰退後的最長記錄。

這份調查也顯示，日企樂觀認為包括海外在內的新業務項目，衰退幅度將趨緩並看好來年表現。不過，目前來看許多日本服務業，仍未走出新冠疫情影響。

調研機構IHS Markit指出，疫情尚未明顯消退的日本，服務業還是在水深火熱之中。日企雖有加添人力構想以應未來市場所需，但徵人速度卻是4個月新低。

5日最新日本服務業PMI報告，涵蓋範圍包括交通運輸、房地產、電信、資訊、商業與不含零售的消費者相關項目。

至於綜合製造業與服務業的au Jibun銀行日本PMI終值，6月份為48.9，也是連兩個月都在50大關以下。