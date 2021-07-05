立委林昶佐2日遭萬華環南市場會長林勝東洗臉後，又傳出擔任二二八基金會董事期間，共有15次的董事會議，他只出席1次，翹班了14次，遭228事件受難者家屬廖繼斌痛批，不要再提228三個字。現又傳出，林昶佐選立委時，到一間宮廟拜票時曾許願，當選會還願，結果選上後都沒去，水果都沒送來，最後還是別人提醒才委託助理帶水果還願。

《TVBS》新聞台昨（4日）報導，台北市議員鍾小平表示，自己日前接獲萬華一名社區謝姓總幹事陳情，總幹事直言，林昶佐首度參選立委時，有次來到自己社區的一間宮廟參拜，並向神明許願，若是當選會來還願，結果林昶佐選上後並未還願，連水果都沒送來，是有其他人提醒，才在10天後由助理帶水果來還願。總幹事更表示，林昶佐在立院投下反對公開「3+11」會議紀錄，是沒幫萬華人發聲。

針對林昶佐在立院投下反對公開「3+11」會議紀錄，鍾小平昨也在臉書發文表示，「連3+11都不敢查，還敢說自己挺萬華」這一個網友的留言，現在對於萬華人看來真是非常心寒，萬華區只有一席立法委員監督中央政府，應該要代表萬華民意而不是民進黨黨意。

鍾小平痛批，面對立法院「3+11決策會議紀錄公開」的表決，林昶佐可以選擇「同意」，甚至是「不表示意見」，而林選擇配合民進黨黨意投下「反對」票，對於希望追求真相及被歧視的萬華人情何以堪。