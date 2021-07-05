摩根士丹利證券分析布料與服飾銷售，並綜合考量對供應鏈調查結果，發現儒鴻（1476）在規模經濟帶來毛利成長、轉嫁成本、控管營業費用多管齊下，市場對其營收預期有超大上檔空間，把推測合理股價估值從原本就居市場最高的777元拉升至888元，再締新猷。

摩根士丹利證券指出，紡織上游紗線供應商的營收趨勢與訂單能見度，已延續到2021年底，根據市場對第二至第四季服飾銷售的共識，每月出貨量為960萬件，但相對於儒鴻每月1200～1300萬件成衣服飾產能，大摩估計，儒鴻4、5月服飾平均出貨量在1000萬件以上。

另一方面，根據摩根士丹利所做產業調查，新冠肺炎於柬埔寨等東南亞國家擴散，部分國際品牌下半年將轉移訂單，儒鴻這樣有穩定生產能力的OEM廠是受惠對象。

外資看好，儒鴻第二季營收年增率高達81％、來到99億元，比市場共識多出約一成，全年營收年增率則為39％。