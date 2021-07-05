新北市已婚男子阿偉（化名）因從事鐵人三項運動，結識同樣已婚的女子小柔（化名），雙方竟擦出愛苗，「雙劈」背叛另一半。阿偉妻子先發現兩人姦情，向小柔提告求償，最後以10萬元和解。小柔丈夫阿華（化名）因妻子被告才知戴了綠帽，且發現兩人持續勾勾纏，還在超商外當街親吻，也提告向阿偉求償。新北地院審理認為阿偉侵害阿華配偶權事證明確，判賠30萬元，可上訴。

根據判決書，阿華與小柔結婚17年，育有2子。小柔與阿偉因為從事鐵人三項運動，於2019年相識，並進而發展不倫關係。阿偉之妻察覺後，於去年提告，最後雙方和解，阿柔賠償10萬元，並切結承諾日後不得再與阿偉發生任何違反正常男女分際交往的行為，如有違反，「按次」賠償10萬元。

因小柔被告，阿華才得知妻子外遇，兩人還在通訊對話中互稱老公、老婆。今年1月中，更違反切結承諾，與阿偉在超商前當街親吻。氣得阿華也向阿偉提告求償。

阿偉與小柔雙雙否認有越矩行為，反批阿華違法蒐證，偷拍的親吻照畫面模糊，看不出女方容貌。不過新北地院法官審理認為，小柔在前案已承認和阿偉有違反男女分際的互動，且根據阿華所提對話紀錄，阿偉確實暱稱小柔為「老婆」，代表2人有親密交往關係。

至於阿華舉證的親吻照，清楚可見阿偉長相，身體前傾與1名坐在機車上的女子親吻，照片雖看不出女子容貌，但經查證，該輛機車為阿柔所有。

法官認為阿偉侵害阿華配偶權事證明確，審酌雙方身份地位、經濟狀況，判阿偉得賠阿華30萬元，可上訴。