余皓然和王中平結婚25年育有一對子女，常常在社群平台分享生活點滴，頗受網友喜愛。近日余皓然無預警PO身份證和「一條線」檢測試劑，一度讓網友誤以為有喜。

余皓然4日在社群平台貼出一張照片，白色的方型試劑呈現一條紅線，剛好擋住身分證的號碼、生日和換發日期等資料，她打趣的說：「沒懷孕，真開心，好安心」女星何妤玟第一時間喊：「恭喜姐」許多網友也誤以為是驗孕棒，直到看到旁邊「COVID-19」字樣，才知道原來是快篩檢測，乾脆狂拱余皓然再拚下一胎，被本人打槍：「只能拚事業了」另名網友開玩笑：「老王一定很失望」余皓然神回：「老王差點放鞭炮了」笑翻一票人，還有網友問：「韓菲比較想要弟弟還是妹妹？」余皓然爆女兒的料：「她比較想要男朋友！」間接替正妹女兒公開徵友。

除此之外，余皓然的身分證也成為眾人討論的焦點，因為近年來她都以俐落短髮亮相，大頭照卻罕見留著長頭髮，讓網友驚艷不已，直呼：「哇你身分證的照片，那麼可愛」、「怎麼現在看起來更美更年輕」還有網友批評當時膚色蠟黃，余皓然開玩笑地說：「40年前的身分證」獲得粉絲嘴甜回：「40年前？妳不是才28」。

余皓然1993年以唱片《是誰變了》出道，清新甜美的外型風靡全台，成為當時的偶像歌手，因意外懷孕閃婚王中平，選擇退出螢光幕相夫教子，直到子女陸續長大才重新回到演藝圈，活躍於各大談話性節目。