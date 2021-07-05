向來狂黑湖人「小皇帝」詹姆斯不留情的《FOX》名嘴史基普貝勒斯，這下子又有新動作了！貝勒斯在播客節目上提到快艇球星里歐納德的未來，他竟爆料，「假如我突然聽到里歐納德秘密加盟湖人，我不會感到吃驚，但當年他沒加盟湖人，我確實被嚇到了！」

貝勒斯口中的「當年」，就是2019年夏天，里歐納德宣布離開才剛一起奪冠的暴龍，意外以3年1.03億美元合約加盟快艇，如今隨著里歐納德待在快艇打完兩季，今年夏天可以選擇跳脫合約成為自由球員，也讓他的未來選擇備受關注。

隨著里歐納德膝蓋受傷無法打最後2場東區冠軍賽，快艇本季也以2勝4敗遭到太陽淘汰，里歐納德考慮離開快艇的謠言就沒停過，因為他從未說過或保證自己續留快艇，目前也以謠傳包含獨行俠、熱火等隊開始考慮積極爭取他的加盟。

不過湖人這個隊名從未提及過，貝勒斯會挑在當前說出這種謠言，擺明就是不希望里歐納德考慮加盟湖人，重新去跟貝勒斯最討厭的詹姆斯攜手打球，只是湖人想要爭取里歐納德加盟難度本來就很高，貝勒斯只想把最後一絲可能性也消除罷了。