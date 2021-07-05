台股今(5日)開高，盤中指數衝上17924點的歷史新高，上漲逾百點，不過，航運類股開高走低，賣壓湧現，貨櫃三雄股價都翻黑，長榮失守200元，陽明、萬海都跌逾半根跌停，萬海更跌破300元。

航運股資金占大盤成交比重逾3成，股民一早就在PTT股板熱烈討論「阿榮躲過星期五不見得能躲過今天喔」、「塊陶啊 要翻船啦」、「今日特映 鐵達尼號」、「水手開始跳水了」、「便宜的船票接起來」，散裝航運的新興以及四維航不到10點即跌停亮燈，上周五(2日)才恢復正常交易的長榮今日股價翻黑更一度跌破200元，來到197元，就連指標股萬海也跌落300元以下，一度掉到297元。

對於大盤創新高，但航運族群卻集體跳水，摩爾投顧分析師陳昆仁表示，貨櫃航運族群的基本面很好是毋庸置疑的，但籌碼面以及評價面已經有一點不一樣了，市場資金是聰明的，前一陣子的航運類股幾乎是穩賺的，不過現在要多留意法人、大戶籌碼的方向，長榮上周五恢復正常交易，外資就賣超6.6萬張，再加上投信、自營商，長榮賣超多達7.4萬張。

今日是陽明分盤交易處置的最後一天，明(6日)將恢復正常交易，陳昆仁指出，可以觀察尾盤會不會有買盤推升向上，至少顯示籌碼仍是樂觀看待，同時，還是要觀察指標股萬海，畢竟萬海是航運股中股價最高、籌碼最乾淨，以及市場關注的焦點，假如萬海能持續創高，貨櫃航運族群就有機會一起上漲，假如萬海呈現休息，類股可能就會一起跟著休息了。

至於散裝航運部分，陳昆仁也指出，由於上周五BCI(波羅的海海峽型)指數大跌約5%，散裝航運族群要特別留意運價，看著報價作為操作方向的依歸。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。