梅雨過後，台南市政府工務局已增派人力針對中央分隔島及大型公園，加強除草、清除雜草作業，將盡速恢復市容整潔。（工務局提供／洪榮志台南傳真）

台南市日前因梅雨鋒面降雨頻繁，但雨勢過後公園、空地及校園裡卻雜草叢生，令民眾看了直搖頭。台南市議會議長郭信良5日呼籲市府相關單位盡快除草，防疫的同時，也別忽略市容整潔。市府工務局回應說，已增派人力針對中央分隔島及大型公園加強除草、清除雜草作業，將盡速恢復市容整潔。

郭信良表示，由於防疫的緣故，校園不對外開放，公園也少了許多前往運動的民眾，但可能因此疏於照顧，導致雜草叢生。同時，除了校園及公園等地，就連安全島上也長滿雜草，實在有礙觀瞻。

郭信良建議，儘管目前市府全力防疫，各權責單位仍應盡快調派人力處理，不要任由雜草蔓長，因為髒亂的環境可能引來蚊蟲鼠蟻，造成衛生問題，甚至引發登革熱等疾病，不可小看。

郭信良還指出，市民大眾都很期待7月12日之後，疫情警戒等級能夠調降，生活能漸漸回復正常，希望市府能做好各項準備，其中市容整理更是不可忽視的一環，應盡快讓台南恢復成一個乾淨、美麗的城市。

工務局強調，台南市6月梅雨豐沛，連日降雨導致雜草生長快速，目前已完成東區、南區、中西區、安平區及北區等重要路段中央分隔島、圓環等除草工作，將繼續前進安南區等重要道路中央分隔島加強除草作業。

另外，台南公園燕潭及巴克禮公園夢湖水位，因梅雨水位明顯回升，連帶公園內的雜草也生長快速，工務局清潔人員已加緊處理，除了人力割草機外，比較大片的草地更調派座式割草機加速進行除草，將在雨季過後盡速恢復公園整潔，為疫情趨緩開放公園做好準備。

工務局認為，對於道路中央分隔島雜草，該局每月定期除草1次，針對113條重要路段及重要路口節點，也派員定期巡檢行道樹及路容綠美化；同時，考量每年汛期間受長時連續降雨影響，雜草生長非常快速，該局巡查發現後，都會針對雜草生長過快路段，加派人力增加每月除草頻率為2次，以做好維護市容整潔的使命。