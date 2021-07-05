雙北疫情起起伏伏，儘管三級警戒仍未解除，7月12日能否解封還說不準，可隨著暑假到來，民眾宅家防疫悶到發慌，路上人車明顯變多，連帶「微解封」的市場、夜市防疫措施難以有效落實，昨（4）日臉書社團「爆料公社」因此有網友上傳寧夏夜市人潮爆棚的畫面，人擠人現象叫人憂心本土疫情再起。

寧夏夜市昨（4日）晚聚集許多逛街人潮。（圖／臉書_爆料公社）

昨（4）日晚間，臉書社團有網友PO出寧夏夜市的現場照，裡頭滿滿的人流明顯沒有保持1.5公尺社交安全距離，雖然入口處確實有簡訊實聯制條碼可刷，但人數似乎沒達到有效控管。

中央對夜市祭出5大控管，可成效似乎不彰。（圖／指揮中心提供）

照片曝光後，不少積極防疫的網友一看都大罵「全台灣就看著台北這樣鬧」、「疫情最嚴重的地方竟然開啟夜市？」「大家都不怕喔？我們關在家50幾天的感覺好像白癡」，不過也有人聽了相當不屑，認為防疫期間賣場、超市根本沒停業，還不是有一堆人去逛，於是進一步反駁「你有選擇的權利，但是攤販也有吃飯賺錢權利！」「笑死，逛夜市就是找死，一堆人逛賣場都不見有人批評，賣場還是密閉空間勒」、「百貨與大賣場都是室內，人都比這多，都沒緊張了」。

不僅如此，這張照片還意外引發南北戰火，有中南部網友開嗆台北疫情嚴重根本不該開放夜市營業，直言「連斗六這鄉下夜市都不敢微解封了，你北部這麼嚴重的地方嘖嘖」、「這些人真的是毀了全台北我也是台北人，乖乖做防疫、不群聚、不去賣場⋯然後被中南部的朋友酸死」、「繼續～全台灣就看著台北這樣鬧～然後陪他們一起繼續坐牢」、「台中掛零好幾天了，一個夜市都沒開，倒是台北竟然開了，合理嗎？」「台北人就不自愛，全國最高確診還這樣！」

但不少北部網友認為上述言論差矣，反酸「高雄早就營業，怎麼不去靠北」、「台北被罵翻，高雄沒事，這真的是顏色問題還是？」認為台北夜市微解封是有規劃的，高雄瑞豐更早解封，為何不去嘴？質疑一切都為了攻擊台北市長柯文哲。

公說公有理，婆說婆有理，無論如何，昨（4）日指揮官陳時中在記者會坦言，本週人流、車流確實有增加3-5%，有2個市場增加到7-8%，但整體來看還沒有到失控地步，加上三級警戒本來就沒有明文禁止攤商營業，地方政府到攤商只要合法，便能採不同措施來防堵疫情。最後陳時中不忘呼籲各單位、民眾，進入市場、夜市都要做好實名制，市場、夜市也要做人流總量管制。

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