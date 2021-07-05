日本三井不動產在林口媒體園區投資44.46億，興建地下1層、地上4層複合式商業設施開工動土，預計興建完成後增加90間店鋪，除可串聯原有MITSUI OUTLET PARK林口，也會提供更多種類商業服務設施，店鋪總計可達310間，還有因應疫情專門設計的外送員專門通道與非接觸型按鈕電梯，將會是北台灣最具規模的購物娛樂商城，預計2024年開幕。

新北市經發局表示，新北透過國際招商，在2016年招商日商三井不動產，在林口投資的首座MITSUI OUTLET PARK，後續在北中南地區持續投資加碼投資，也跨足飯店及住宅開發事業。

經發局表示，這次動工的三井複合式商業設施不僅將引進百貨店鋪及美食餐飲，也將強化在影視音產業上的發展。館內規畫設置多媒體互動及數位遊戲設施，提供消費者更多互動體驗，享受虛擬實境的全新感受。

在親子娛樂，也規畫將室內親子設施結合影音及娛樂主題，提供有別於傳統的休閒體驗；另近年國內運動風氣盛行，因此也將影音科技導入健身房，同時使用數位化科技幫助顧客掌握運動狀況和量化體能，讓顧客找出更適合的體能管理與訓練計畫。

經發局說，市府於林口區規畫「影視城計畫」，除第一期影視旗艦區已由民視總部進駐外，第二期以影視音娛樂等核心產業為發展主軸，共計四塊基地的「媒體園區」於2020年完成招標，成功引進日商三井、東森國際及三立進駐。

而第三期「影視育成支援區」林口工一重劃區也同時進行配地作業，預計於2022年10月完工，未來將引入影視媒體產業、高科技、綠能、文創及醫療等新興多元產業。

經發局說，三井複合式商業設施完工後可創造至少2000個就業機會，並也將優先提供工作機會予林口居民，以促進地方繁榮發展。

新北市長侯友宜表示，新北要以SDGs精神，把永續發展指標融入市政建設，未來設施當中將會大量採用降低環境載負的規劃與設計，應對未來後疫情新生活方式，將規畫從地下機車停車場直達餐廳樓層的外賣人員送餐專用動線，安裝非接觸型按鈕電梯等設施。