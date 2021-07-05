疫情改變民眾餐飲消費型態，因應宅食市場快速成長，型態。國賓大飯店由行政總主廚林建龍領軍，與館內各餐廳主廚聯手設計推出針對不同族群的「飯店五星美食TO GO」外帶餐加入抗疫行列，並宣布自即（7/5)日起推出全新「國賓嚴選冷凍/冷藏美食」，豐富多元的選擇，標榜讓顧客在家防疫之餘也能輕鬆料理五星美食。

國賓粵菜廳以提供經典廣式料理聞名，本次國賓嚴選冷凍冷藏商品，特別將晶瑩明蝦餃、鮮蝦燒賣、豉汁蒸鳳爪等多道國賓經典港式點心與主廚功夫菜冷凍包裝。「紅燒牛筋腩煲」，牛小排和牛筋被醇厚醬味層層包裹，筋肉入口絲絲回甘，煨煮後的蘿蔔一同燜煮增加鮮甜清爽口感，色香味俱全的料理滿足饕客味蕾。「什醬蒸鳳爪」，諸多調和的醬料入味，與鳳爪蒸至紅潤上色，入口一吮即脫骨，連深層骨裡都充滿香甜滋味，久久停留在口中持續迴盪。「豉汁蒸排骨」由豆豉與蒜蒸煮過後的小排，入味後的肉質更顯鹹潤香芳，盤底滿是充滿豉汁香氣的鮮甜肉湯，與排骨一同入口，滋味豐富。

國賓川菜廳承襲中華美食精髓，提供正宗川味的道地美饌，食材間彼此烘托，成就豐富多層次的滋味。「牛排火鍋」用宮保乾辣椒、花椒等辛香料爆香後加入牛肉湯與醃製過的帶筋牛仔骨、馬鈴薯一同熬煮，滋味醇香濃厚辣而不燥，牛排肉質則紮實鮮嫩軟糯Q彈。「椒麻鳳爪」鳳爪經冰鎮處理後手工去骨，浸泡於獨家秘製醬汁，脆嫩可口的鳳爪入口後香氣滿溢、十分入味，麻辣香氣在繚繞於口中。「東坡肉燜鮑魚」東坡肉肥而不膩、甜而不黏、濃而不鹹，入口即化，鮑魚色澤金黃且彈牙，兩者截然不同的口感，激盪出全新創意，相輔相成出絕佳滋味。

ahmicafe除了有台灣口味經典菜式外，也提供日式、泰式、義式及美墨異國風味美饌。「國賓牛肉麵」選用鮮嫩美國牛之牛筋、牛腱、牛肉與新鮮蔬菜和珍貴藥材，燉至入味，肉質軟嫩釋放豐富膠質，湯頭精華與牛肉滷汁以1:1融合成香濃不嗆辣的原汁湯頭，結合黃金秘製中藥粉提煉出的川味醬料，香辣帶勁，一直以來都是國賓經典熱銷商品。