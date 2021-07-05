由於大溪漁港人潮太多，宜蘭縣府進行流量管制，但還是有民眾在入口處排隊。（翻攝自 林麗臉書）

宜蘭頭城大溪漁港周休二日湧入大批人潮，縣府祭出人流管制，仍有許多民眾排隊要採買，加上昨天宜蘭連8天0確診記錄終止，新增2例確診，大溪漁港也在確診者足跡中，讓一名宜蘭人看了很氣，「我在新北工作都不敢回家，宜蘭人都乖乖待在家，你們這些人好意思嗎?」

一名網友在臉書「爆怨2公社」發文，表示看到大溪漁港湧入滿滿的民眾採買，以及昨天宜蘭確診增加2例，連8天零確診破功，讓他看了很氣。他表示，自己是宜蘭人，在新北某公有市場當管理員兼防疫人員，為了保護家人很久沒回家，在市場堅守崗位，宜蘭人都乖乖待在家，在外縣市工作的也都不敢回去，你們這些外地人好意思嗎？「雖沒封城封路外出沒犯法，但疫情期間能不能管好自己，忍耐一下。」

文一PO出後釣出許多宜蘭網友，紛紛留言：「宜蘭人都乖乖在家防疫，最近一堆跨縣來玩來吃美食、買魚貨，到處都是排隊人潮，跟遊客規勸他們還喊著沒封城為什麼不能來，真的讓我們在地宜蘭人非常憤怒」、「我是宜蘭人，已經兩個多月沒有回娘家」、「我是住宜蘭的台北人，因為這波疫情害我好久沒回家了」。

也有網友指出「這兩天整個濱海公路都是人，潛水在岸上很多不戴口罩」、「還想降級咧，有這些人在慢慢等吧」、「下一波疫情該不會出現在宜蘭吧，忍忍不會死，確診了會死啊！」