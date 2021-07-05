有鑑於國內疫情有趨緩現象，除了雙北市外，其他縣市幾乎都零確診。近日一名網友不滿地表示，雙北到底要拖累全台多久，「難道不能夠自己封鎖就好嗎？」更有網友PO出寧夏夜市人潮照，暗指北巿管控不佳，但隨即遭其他網友撻伐，直指全台好市多、賣場等地人潮不比夜市少，「別只會檢討雙北」。

原PO前天於PTT八卦板發文，劈頭就問「雙北拖累全台灣到底還要多久？」一堆人失業、沒薪水逾一個月，台灣維持三級警戒還要多久？雙北不能夠自己封鎖就好，有沒有大家還要陪雙北坐牢多久的八卦？另外也有網友回文PO出寧夏夜市周末人潮盛況，不少民眾出籠覓食，宛如三級警戒已解封般，令人擔憂。

此言論引發大批鄉民討論，「沒疫苗，就要一直坐牢」、「笑死，疫苗來了沒」、「沒3+11政策哪來現在的局面？」、「機場國門管不好整天怪雙北」、「陪沒疫苗的政府坐牢吧」等。

不過有網友認為，「別只會檢討雙北，各地的好市多、賣場人潮也不少」、「一堆人逛賣場，都不見有人批評，賣場還是密閉空間」、「去Costco都不嫌人多，是怎麼了？」、「全聯、好市多及家樂福的人更多哦」。

日前有網友分享好市多排隊入場狀況。（圖／翻攝自新竹爆料公社）

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