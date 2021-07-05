新冠肺炎疫情對國內醫療體系造成重大負荷，台北城市科大餐飲管理系師生捲袖為醫護人員做愛心便當，在便當快速送達醫院，醫護人員拆開紙箱拿在手中喊出「這便當還是熱的」時，師生心裡升起無限暖意。

從5月中旬至7月期間，城市科大餐管系高鈺龍、吳東寶與蔡明哲教師們發起為醫護人員做愛心便當，校方號召「日本料理研究社」、「異國料理社」的20位學生們投入，以實際行動挺第一線工作的醫護人員。

城市科大餐管系這項挺醫護行動不僅只限於校內師生，更攜手產學合作的餐廳 enowine Food ＆ Wine 一起加入，為了讓便當送到醫院時還是熱的，時間掌控成為關鍵，學生在當天早上7時到廚房，開始協助烹調、打菜、放入盒子內與裝袋，便當的菜色有「牛肝菌燉飯」、「松露奶油烤全雞」、「香料雞汁烤季節時蔬」等，搶在中午12點以前將便當運送到醫護人員的手中。

城市科大餐管系教師蔡明哲表示，學生參與這次公益行動，不只應用學校所學，且近距離學習餐廳專業廚師從烹調到出餐模式一條龍的過程，更重要的是可以深刻體會國內新冠肺炎疫情嚴峻，了解醫護人員身心壓力，且為社會貢獻一己之力與一份愛心。

城市科大餐管系大二生林文沺想做熱熱的便當，為努力堅守崗位的醫護人員，送上一點小心意，當他將便當送到醫護人員手上時，可以感受到他們相當疲累，卻仍帶著笑容道謝，他期盼溫熱的便當能傳達心中對醫護人員的敬意與感謝。

城市科大挺醫護做愛心便當行動，總共涵蓋了台北市立聯合醫院仁愛院區、亞東醫院、台北醫學大學附設醫院、台北榮總醫院、台大醫院、振興醫院等醫療院所，師生均深刻體會付出的快樂。