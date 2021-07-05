台灣陷入疫苗荒，民眾搶打殘劑，外界對永齡基金會和台積電等機構引進BNT疫苗殷殷期待，各式傳聞、報導不斷。對此，國民黨立委李德維觀察一些媒體報導，他認為，進口BNT疫苗應該有譜了，之所以如此肯定，是因為府院黨開始搶功。

對於近來一些媒體報導BNT疫苗進度，李德維今（5日）在臉書發文表示，由永齡基金會與台積電採購的BNT疫苗，進口應該有譜了，而他之所以這麼肯定，理由也很簡單，因為府院黨開始搶功。

李德維觀察，上週部分親綠媒體的御用記者們，已經開始放消息、寫小說，又是「獨家」，又是「內幕」：某新聞網說，多虧行政院政務委員羅秉成幫忙；另一家新聞網則強調，德國政府出手相助。李德維認為，這些報導的動機與筆觸，昭然若揭，就是要模糊焦點，永齡基金會與台積電的疫苗交易，還是透過上海復星，繞回「東洋模式」完成。

針對這些媒體舉動，李德維直言，又是認知作戰，因為，民進黨政府終究無法解釋，為了「抗中」、「反中」，無視商業代理機制，硬是抵制上海復星與「東洋模式」，結果就是虛耗大半年，置人民生命與生計於險境。如果去年10月，當東洋生技以「有條件授權」來洽商時，指揮中心就直接採購3000萬劑，會不會如今600多位的死者，其中有些人，就能逃過一劫？

李德維稱，其實都是老套路，相信民眾都能看破馬腳，但真正重要的是，即便永齡基金會與台積電，加上慈濟出手，採購量還是不夠全民施打兩劑，更別說是為了防範變異病毒的第三劑。既然永齡基金會與台積電已經把路走通了，那上海復星也不再是問題，政府應該趕緊跟上，追加採購。編了數百億元預算，結果被捐贈的，比買到的多；民間買到的，比政府買到的好，李譏諷，民進黨政府的「黑色幽默」，人民無福消受。