朱姓毒品通緝犯4日深夜開車行經台南市安平區健康三街，遇到巡邏員警上前盤查時，朱先假意下意配合後，突然拔腿就跑，員警追趕將近300公尺，最後趁朱男體力不濟，將他壓制逮獲。

22歲的朱姓男子因涉及毒品案件未按時出庭，今年6月29日被南檢通緝，昨天深夜開車經過安平區健康三街某大樓附近時，被警四分局育平所警員吳重諭、林厚志發現人車形跡可疑，主動上前盤查。

警方查詢朱男的身分時，發現他是台南地檢署發布的毒品通緝犯，立即請朱下車配合盤查。不料，盤查過程中，朱男竟趁隙轉身逃跑，吳重諭立即邁開步伐，追逐將近300公尺後，才將對方逼至公園盡頭，最後朱因體力不支雙膝跪地，雖然身體仍欲抵抗，但員警將他壓制在地帶回調查。

朱男告訴警方，不知道已經被通緝，逃跑則是因為車上藏有毒品；警方隨即在朱男駕駛的自小客車內，發現毒品愷他命0.3公克，經帶回派出所調查後，因持有愷他命未達5公克移送行政裁罰，經檢察官視訊後請回。

★保護自己、遠離毒品 中時新聞網與你一起拒絕毒害！