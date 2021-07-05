一名男子與女友交往時，雙方濃情密意，不時以視訊聊天，女以甚至不避諱地偶爾與他裸聊，甚至洗澡時還進行實況轉播。但男方卻偷偷將女友的出浴影片儲存，平時自己偷偷觀賞，未料不久兩人發生口角，兩人旋即分手，但男方不爽自己被分手，竟然氣憤下，將女友出浴影片，PO在自己的臉書上，供自己的好友觀賞，女友看到自己變成女主角後幾乎崩潰，立刻報警提告，南投地院審理後，判處男子有期徒刑3個月，可以易科罰金。

根據判決書記載，家住新北板橋的一名男子，於民國108年7月間某日，趁女友一邊洗澡一邊與他進行視訊之際，竟然將女友的出浴影片偷偷錄下，自己存在手機中觀賞。

但兩人事後分手，引起男子心生不滿，明知紐出浴影片足以刺激或滿足性慾，並引起普通一般人羞恥或厭惡感而侵害性之道德感情，竟於109年7月將女友的裸體影片，PO上自己臉書，公開供友人觀賞。

女友打該臉書後，發現自己的美女出浴片竟然在臉書上大喇喇地播放，氣得立刻存檔並向警方報案，怒控前男友妨害秘密。

南投地方法院審酌，男方已有多次前案紀錄，素行並非良好，竟僅因與前女友間之感情糾紛，而以散布竊錄影片予網路供人觀看之方式，而造成女方心靈上之痛苦，判處有期徒刑3個月，可易科罰金。