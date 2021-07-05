前行政院長、新世代金融基金會董事長陳冲認為，近年來量化寬鬆推動資產飆升，野村證券團隊根據指標發出預警，央行基於本能回應，均屬有憑有據。要注意的是台股指數總市值占GDP比例已達264％，若扣除境外公司市值恐成世界第一，是否為股市警訊宜謙卑以對。

陳冲今（5）日發表「無則加勉，何須回嗆」一文，指出若有一件事，全球僅有5國入圍，分別是美國、日本、德國、荷蘭及台灣，是該高興還是沮喪需看事件性質。基本上，能與4個先進國家並列，至少都應該算是國際社會的重視。

陳冲指出，野村證券經濟研究團隊日前依據風險模型，指出台灣在內的5個國家未來3年內最容易發生金融危機，央行隔日發布聲明表示不認同，媒體稱之為「回嗆」。他認為，這種能理性討論的議題用不著稱為回嗆，且事關民眾信心，用太多學術名詞無助大眾對核心問題的瞭解。

對於什麼是金融危機（Appear vulnerable），陳冲指出摩根大通銀行董事長Jamie Dimon曾有妙解，表示就是「每5至7年會發生的那檔事」，為符合經濟學家看法的白話文版。野村認為依其指標，1990年迄今全球發生53次危機，若金融界朋友沒有強烈感覺，即可見大家對金融危機的定義看法並不一致，央行不認同野村團隊觀點算有點各說各話。

陳冲表示，野村團隊的模型命名Cassandra，源自希臘神話預言神準但沒人愛聽的先知，可看出野村對此模型的自信或自負。但野村也坦言模型準確率為66％，準不準見仁見智，但作為警訊或預警指標倒也無妨，有則改之，無則加勉。

陳冲認為，真正問題是萬一發生金融危機「能不能挺得住」。若以所謂「最後一道防線」的國際貨幣基金（IMF）來看，任何國家若發生嚴重國際收支問題，萬不得已就會尋求IMF金援，國人印象較鮮明的應是1997年亞洲金融危機及2008年世界金融海嘯。

陳冲表示，他1997年時任財政部金融局長、2008年臨危接掌金管會，2次都「有幸」躬逢其盛，當時情況緊急、處理上需要細膩布局，台灣心知肚明因非IMF會員，絕不能有絲毫差錯。因此台灣對金融危機是沒有最後一道防線的，比欠缺疫苗還麻煩。

陳冲認為，台灣對金融危機沒有IMF的最後一道防線，因此事前的謙卑、預防、超前部署尤為重要，沒有自大的本錢。對內要強化金融機構體質，維持市場正常運作，杜絕各種弊端，如1997年前2年，便致力拆除金融事故引信，重建民眾信心，就是一例。

至於對外則要阻撓（discourage）國際炒手的覬覦，陳冲指出，政府常搬出5600億美元的外匯存底及低外債，展示國力。事實上國家大，外匯存底多不足為奇，台灣無論人均外匯或整體存底，世界排名都在前5名，國人自有可驕傲之處。

陳冲指出，近年來舉世量化寬鬆推動資產飆升，野村根據指標發出預警，央行也基於本能回應，均屬有根有據。但要注意的是，台股指數總市值占GDP比例已高達264％，若扣除境外公司市值恐是世界第一，這是否為股市警訊，當局宜謙卑以對。