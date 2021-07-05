國際廢鋼價格仍高檔整理，原料價格居高不下，加上近來接單暢旺，豐興(2015)本周調升廢鋼每公噸300元，鋼筋上漲200元，為連續第二周調升。

回顧上周，豐興調升廢鋼每公噸300元，鋼筋上漲300元，鋼筋為連續第四周維持平盤後首度調升。原料以及產品價格均重啟漲勢。今日廢鋼以及鋼筋均為連續第二周漲價；本周型鋼仍為平盤。

本周隨著原料價格居高不下，市場需求續增溫，豐興本周調升廢鋼每公噸300元，鋼筋上漲200元。型鋼產品基價平盤。廢鋼價格調升為每公噸1萬1900元；鋼筋調漲後為每公噸2萬3200元。型鋼產品維持平盤為每公噸2萬7000元。

國際原料行情小幅震盪，仍維持高檔，日本2H廢鋼報價跌1美元至每公噸497美元，美國貨櫃廢鋼報價則漲2美元為460美元，澳洲鐵礦砂由每公噸218.7美元微跌至217.3美元，仍在歷史高檔區。

豐興第二季隨著鋼筋價格逐步回升，可望逐步改善利差，且在型鋼、棒線價格趨漲且出貨持續增溫，法人看好公司第二季營運續旺，第二季EPS有望優於第一季的1.16元。