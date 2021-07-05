上游化學材料短缺未解，崇越電(3388)第3季營運持續受缺料問題干擾，崇越電預估，第3季營運與第2季差不多，崇越電通董事長潘振成表示，世界各主要國家已開始施打疫苗，加上後疫情時代需求回升，目前看起來今年營運朝向正面發展。

崇越電今天舉行股東會，崇越電通主要業務為Silicone及特殊關鍵材料和設備銷售，提供材料+設備的解決方案(Total solution)，全球加速施打新冠肺炎疫苗，各國經濟逐漸復甦，帶動消費性電子、5G及汽車等各項產品成長力道強勁，連帶相關應用的矽利光產品也呈現供不應求，但各項上游原物料因諸多因素導致供應不足，加上運輸成本高漲，致使缺料問題難解，原本期待日本信越在3年前大手筆投資1100億日圓擴產在第2季完成，第3季開出新產能後可望紓解缺料壓力，不過日本信越新產能開出速度略為緩情，崇越電通預期，第3季供需失衡及缺貨仍會持續，原料價格將維持高檔。

潘振成指出，今年起世界各主要國家已開始施打疫苗，加上後疫情時代需求回升，目前看起來未來應會朝向正面發展，但不論疫情後續如何發展，後疫情時代及各國政府力推的產業例如5G、資料中心伺服器、電動車、自動駕駛、Mini-LED及遠距醫療等都會是未來極具發展性的產業，也是崇越電今年的營運發展重點，此外，隨著東京奧運如期舉辦，相關運動休閒產業也有可能恢復正常水準。

此外，因應中美貿易戰影響造成的產業鏈重組，包括客戶回流台灣及外移至東南亞，崇越電將於全球新冠肺炎疫情告一段落後重新啟動菲律賓及印度市場拓展計畫。

受惠於終端需求強勁，崇越電通第1季稅後盈餘為1.39億元，年成長62.52%，為10季來新高，單季每股盈餘為1.88元，累計前5月合併營收為36.47億元，年成長20.82%。

崇越電通2020年合併營收為79.12億元，年增1.81%，稅後盈餘為3.94億元，年成長4.79%，每股盈餘為5.32元；今天股東會通過每股配4.3元。