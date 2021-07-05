智原(3035)預計第二季單季NRE(委託設計)、MP(量產)季增大於1成，預計第二季整體毛利率有機會達50%，今年也隨著聯電(2303)的增產，有助於IP權利金的貢獻，智原今攻上漲停、鎖在85.4元，股價創下2008年1月以來新高價。

智原2020年前二大客戶為智慧電表和網通的客戶，約占營收20%，所以0.10和0.18um製程占公司營收比重高，但今年網通客戶在制裁清單上，因此0.10和0.18um製程及網通應用占公司營收比重減少，智慧電表的貢獻度在今年會降低，但其他客戶訂單都會增加，故今年營運動能依舊。

展望第二季，智原營收季增維持高個位數成長，單季NRE、MP季增大於1成，IP持平，MP毛利率則會提高，預計第二季整體毛利率落在50%。

半導體晶圓產能緊張，隨著聯電擴產，智原IP權利金也會增加，但聯電產能吃緊，使量產營收受到限制，雖然聯電有漲價，但以往MP的毛利率在35~40%，今年有機會挑戰40%，現在MCU MP的毛利率高達50%，因此即使聯電漲價，MP的毛利率也會比先前好。

另外，智原日前也發布其符合LPDDR4與LPDDR4X規格標準的combo PHY，這個基於三星14LPC FinFET製程的IP解決方案已通過矽驗證，不但面積小且功耗低，傳輸速度更可達4.2Gbps，特別適用於多媒體、AR/VR、AI邊緣計算、AIoT、IIoT、機器人、多功能事務機、SSD、5G與網路通訊等各式ASIC應用。

營運長林世欽表示，智原豐富的DDR3/4與LPDDR3/4成功案例涵蓋55奈米至28奈米的各種應用，充分的經驗可有效協助三星平台上的客戶加速開發設計程序。智原未來也將持續在三星FinFET製程上推出優質且高效益的IP，為更多客戶帶來商機。