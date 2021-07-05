雪梨機場控股公司（Sydney Airport Holdings Pty Ltd）周一宣布，一個由基礎建設投資人組成的財團提議以222.6億澳元（相當於167億美元）現金收購這家澳洲最大的機場公司。

受此激勵，雪梨機場控股公司周一股價飆漲，目前漲30.21%，稍早前一度上漲38%。

如果交易順利，這將是澳洲今年以來規模最大的此類交易，超過美國體育與娛樂經紀龍頭Endeavor Group Ltd的81億美元分拆案，以及澳洲賭場娛樂公司Star Entertainment Group以73億美元收購同業皇冠集團（Crown Resorts Ltd）。

這個由IFM Investors、年金基金QSuper和Global Infrastructure Partners組成的財團名為「雪梨航空聯盟」 （Sydney Aviation Alliance ），提出以每股8.25澳元收購雪梨機場公司，較該公司上周五收盤價溢價42%。

雪梨機場公司股價周一上午一度站上8.04澳元，目前回落至7.57澳元。

雪梨機場公司表示該出價低於其疫前的股價，但公司將審查這項提案。

在新冠肺炎疫情摧毀旅行需求之前，雪梨機場公司股價在去年1月創下歷史新高，達到8.86澳元。該公司是澳洲唯一上市的機場公司。

在通常是學校放假的旺季期間，雪梨因爆發Delta變種病毒病疫情而進行為期兩周的封鎖，使國內外旅行嚴重受阻。5月雪梨機場的國際人流量較2019年同期暴跌逾93%，國內客流量則下滑39.2%。