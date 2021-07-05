紐約洋基與大都會「地鐵大戰」在5日結束，由於首戰碰到下雨，三連戰的後兩場改成只打7局的雙重賽。首戰大都會8-3獲勝，第二戰大都會10-5大逆轉，洋基在第三戰以4-2獲勝，大都會2勝1負贏得系列賽。洋基最後一戰躲過橫掃，但令人擔憂的是王牌投手寇爾(Gerrit Cole)又被打敗，守護神查普曼(Aroldis Chapman)被打得更慘。

洋基在雙重賽首戰派出寇爾先發，他首局就被敲了陽春炮，第4局還被攻到無人出局滿壘。大都會滿壘之後接著兩支安打送回2分，寇爾只以三振解決1人就退場，後面的中繼投手也被敲安（算是寇爾的自責分），總計寇爾投了3.1局失4分。

寇爾此戰無關勝敗，因為他退場時洋基還領先，第7局查普曼登板救援，上來立即被阿隆索(Pete Alonso)一轟追平比分。查普曼此時又接連投出觸身球和四壞保送，嚇得洋基緊急將他換下，派出盧特奇(Lucas Luetge)收尾。

大都會打者已經點燃了球棒，一發不可收拾，盧特奇單局被敲4支安打，慘遭大都會海灌6分。其中3分是查普曼的自責分，查普曼一個人都沒解決還承擔了敗投，自責分率暴漲到4.71。寇爾雖然單季自責分率維持在2.91，但他最近6場先發的自責分率5.24非常不妙。

洋基總教練布恩(Aaron Boone)說：「我們不能沒有這兩人（寇爾、查普曼）。寇爾今日仍有辦法讓對手揮棒落空（6次三振、被敲6支安打），對手確實打得很好，有辦法逮到好球帶邊緣的球。至於查普曼，我們還得設法幫幫他。」雖然近況不佳，寇爾與查普曼仍在球員投票入選了今年明星賽。