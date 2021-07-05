教育部宣布停課持續到7月12日，暑假又延長到9月1日才開學，由於各種輔導班、安親班和補習班都已停業，影響家長安排小孩活動，民進黨立委與學校家長代表今天呼籲相關部會，研議在暑假期間，繼續給予家長防疫照顧假，因此造成的損失也能給予補助。

國內疫情有趨緩態勢，許多公司行號紛紛回復正常上下班，不再居家辦公或是分流上班，但因學校暑期輔導班停課、安親班補習班停業、暑期夏令營等活動也少有業者舉辦，讓許多放假的孩童不知何去何從。

民進黨立委最近都接到不少家長陳情，擔心自己又要上班、又要照顧小孩，時間很難安排。綠委賴品妤、洪申翰和莊競程都呼籲，暑假期間仍應讓家長們有防疫照顧假，孩童安全了，家長才能安心。

台北市汐止國小家長會長周維民說，隨著未來疫情警戒的降級，家長們勢必要回去上班，但也害怕如果讓小孩回去學校暑期輔導、安親班、夏令營，是否會造成群聚感染？

他說，未來如果不能居家辦公或是請照顧假兼顧孩童，很多民眾怕請假太多，沒有收入或是影響考績與升遷，尤其是單親弱勢家庭的家長，十分苦惱孩子們安置問題，希望政府能通盤考量。

新北市汐止區金龍國小家長會長劉俊男表示，學校家長也有不少人是企業主或商家老闆。這波疫情都在咬牙苦撐，老闆確實會怕員工請假太多影響營運，大家都不希望看到商家倒閉關門，員工失業局面，希望政府想一個比較周全的方式，讓家長能夠更安心照顧小朋友，又能兼顧老闆跟員工的生計。

綠委林楚茵建議，勞動部跟經濟部應該就勞健保雇主負擔部分出發，研議相關補助以促進雇主給予防疫照顧假的意願。有關單位應秉持超前布署的精神，規劃措施補助雇主，避免讓這些壓力成本轉嫁到勞工。

綠委鍾佳濱表示，5月18日停課首日當時，教育部表示若偏鄉、弱勢學生家長無法在家照顧，可聯繫學校讓孩童到校學習，但因缺乏明確指引，學校難以判斷群聚風險，不敢讓學生在校活動。

由於國中小偏遠學校平均每校學生數為87人，相較於全國平均每校383名學生，差了4倍有餘，他說，偏鄉學校學生群聚風險較低，弱勢家庭比例也較高，建議在7月12日此次三級警戒到期前，教育部應與衛福部商議、擬定明確的暑期在校活動指引，明定人數限制、可辦活動類別，讓各級學校能有所依循。

對此，教育部國教署署長彭富源表示，據他了解，各縣市舉辦的活動在七月普遍採取線上方式並無實體舉辦，七月底之後是否有相關的活動設計，要看疫情狀況，至於偏鄉等局部地區是否能有舉辦活動的在校指引，並與安心上工政策相配合，這部分將與勞動部配合來研議。

勞動部專委王金蓉表示，防疫照顧假涉及勞工及軍公教，這部分當初是由疫情中心公告，不過勞工目前有多種假別，法規只是最低標準，哪種假別對勞工較有利涉及公司規範，必須個案處理，勞動部有專線可以協助說明。

她說，請假涉及人力配置，這與公司人力需求有關，若有爭議，勞動部目前也有勞資協處平台，地方上也有協處機關可協助勞資取得共識。

至於安心上工計畫能否協助學校舉行，勞動力發展署簡任技正尤舜仁表示，會配合國教署在暑假期間協助學校。經濟部專門委員莊文玲也表示，對企業的營運衝擊補貼會執行到八月底，照顧假也會配合勞動部的規範。