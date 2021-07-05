大陸股市5日開盤偏弱，早盤呈微幅震盪。
上證指數開盤報3516點，跌1點或0.05％；截至10點30分，報3526.03點，由跌轉升7.27點，漲幅0.02％。
深成指開盤報14666點，跌4點或0.03％；現報14710.30點，上漲39.68點，漲幅0.1％。
創業板指數開盤報3.332點，跌1點或0.04％；現報3366.18點，上漲32.28點，漲幅0.97％。
類股表現方面，石油股跌逾1％；金融、鋼鐵、電力、水泥股偏弱；有色金屬、化工、煤炭、房地產股表現較為平穩。
大陸股市5日開盤偏弱，早盤呈微幅震盪。
上證指數開盤報3516點，跌1點或0.05％；截至10點30分，報3526.03點，由跌轉升7.27點，漲幅0.02％。
深成指開盤報14666點，跌4點或0.03％；現報14710.30點，上漲39.68點，漲幅0.1％。
創業板指數開盤報3.332點，跌1點或0.04％；現報3366.18點，上漲32.28點，漲幅0.97％。
類股表現方面，石油股跌逾1％；金融、鋼鐵、電力、水泥股偏弱；有色金屬、化工、煤炭、房地產股表現較為平穩。
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