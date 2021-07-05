【旅奇傳媒/編輯部報導】面對一連串的外帶餐食，已經都吃過一輪了嗎？迎來炎炎夏日，各飯店主廚也推出夏日輕食饗宴，清爽美味的外帶餐盒讓人充滿季節氣氛！

為滿足夏日挑剔的味蕾，台北寒舍艾美酒店盛夏推出西式義大利麵與披薩、日式壽司與健康沙拉應有盡有。焗烤龍蝦明太子義大利麵，新鮮龍蝦以炒蘑菇加上起司搭配白醬一同焗烤，濃郁飄香令人垂涎，再以奶油乳酪與明太子醬均勻拌炒細扁麵，精華充分沾附在彈牙的麵條之上。

▲「水果優格沙拉」。 圖：台北寒舍艾美酒店╱提供

探索廚房手工披薩不僅是老饕們必吃的美食，更曾榮獲正統義大利比薩認證的殊榮，特別推薦和牛蘑菇披薩以洋蔥、蘑菇搭配白酒醬鋪底後放入窯烤爐中，接著再加上美國和牛增添豐富層次，口感薄脆的餅皮搭配鮮香牛肉的餡料，有如後置身歐洲品味道地美味。軟殼蟹壽司料多味美，主廚將壽司夾入玉子燒與軟殼蟹，兼具酥脆與滑順的口感，讓人驚艷！

早午餐首推健康沙拉穀物水果優格沙拉包含營養燕麥搭配新鮮香甜的水果，包含香蕉、奇異果、柳橙與草莓，最後撒下藍莓更添絢爛色彩；酪梨田園沙拉有新鮮的生菜搭配培根碎、酪梨片、低溫烹調的雞胸肉、番茄、蛋碎，並點綴藍起司添香提味。主廚手工的提拉米蘇，完美結合可可香、咖啡香、酒香與乳香，冰涼的滑順口感，彷彿像吃冰淇淋一般，沁涼消暑！

▲「烤美國牛肉三明治」。 圖：寒舍艾麗酒店╱提供

寒舍艾麗酒店行政主廚陳明烽為消費者特製星級三明治，烤美國牛肉三明治每份180元，以頂級初搾橄欖油、迷迭香、百里香與大蒜醃漬後的牛肉，於烤檯直火烙烤內外均勻導熱，展現牛肉脂香柔嫩的多元風味，再將外層表面烤至金黃酥脆，內層仍完美保留粉紅色的鮮嫩肉質，咬下口中充滿豐厚香甜的肉汁，搭配開胃的芥末籽沾醬、生菜、雞蛋沙拉等配菜，清爽不膩口。

▲請客樓「米其林頂級星饌」。 圖：台北喜來登大飯店╱提供

此外，甫將自助餐廳改造成賣場型「大販店」的台北喜來登，針對小資族及外出工作兩大群眾販售便當餐盒、冷凍包等多款平價美食外，針對飯店會員、忠誠顧客VIP以及具消費力的追星饕客等高階客層，推出辰園、請客樓、比薩屋、桃山及SUKHOTHAI五款「豪華饗受」外帶分享餐，，滿足在家吃膩便當、懷念餐廳美食的客需求，同時吸引嚐鮮新客入門。

台北喜來登外帶分享餐六月初加碼推出的「豪華饗受」，推薦辰園「經典廣式片皮鴨套餐」包含片皮鴨捲餅、脆皮鴨腿及鴨絲粥一鴨三吃、鎮江香醋肉排、辰園一品煲及黑松露炒龍蝦球三道熱炒、手工港點、三鮮鹽滷豆腐煲與甜品楊枝蜜甘露。

二星餐廳請客樓「米其林頂級星饌」7800元則可享有湯鮮味美的香蔥白鯧米粉湯、蔥燒婆參花膠皇、泡椒香蒜鮮龍蝦與椒麻元蹄等五道佳餚，功夫小菜鮮露豆腐絲、陳醋蜇頭、藤椒油雞、珍菌素鵝與燒椒耳絲，多達十二道豐富桌席料理。

▲ SUKHOTHAI「豪華分享餐」。 圖：台北喜來登大飯店╱提供

除了星光加持的中餐廳，另有泰、義、日三國風味可供饕客選擇，SUKHOTHAI「豪華分享餐」4800元，包含青木瓜沙拉、金錢蝦餅和香茅雞翅等炸物拼盤、椰汁紅咖哩雞肉、酸辣脆炸石斑魚、炭烤香茅牛、酸辣蝦湯與人氣甜品芒果椰汁甜糯米等料理，炎炎夏日人氣滿點。

擁有拿坡里披薩職人協會認證的比薩屋「義式精選四人餐」也很豐富，從開胃菜布拉塔起司番茄酪梨沙拉、熱前菜、主食炭烤小卷番茄橄欖扁寬麵以及美國頂級肋眼牛排與卡拉布里亞香烤辣春雞雙主菜，與三種起司入饌的特色點心莫札瑞拉起司甜比薩，老少咸宜，最適合作為居家防疫晚餐。

主打頂級現流漁獲的桃山「日式豪華四人分享餐」內容包括鮪魚腹、牡丹蝦與極品生魚片、油潤的乾煎極黑和牛牛小排、酥香鮮美的鹽烤紅喉、迷你三色丼與鮑魚清湯等，精緻職人料理品嚐季旬時鮮。

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