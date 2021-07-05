記憶體模組廠威剛(3260)獲利表現亮麗，自結5月每股純益2.23元，第2季營運挑戰新高，股價急拉漲停。記憶體業者第2季受惠產品報價上漲，有利南亞科(2408)、華邦電(2344)業績比第1季亦明顯增長，同步激勵股價上揚。

威剛受惠動態隨機存取記憶體（DRAM）與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）接單暢旺，固態硬碟（SSD）出貨再創新高，及記憶體價格走揚，威剛5月營收達36.34億元，年增近4成，創歷年同期新高，獲利同步高度成長。

威剛自結5月歸屬母公司淨利5.28億元，年增351.28%，每股純益2.23元。4月及5月歸屬母公司淨利10.8億元，已超越第1季的6.85億元，每股純益達4.57元。第2季獲利估可較第1季顯著成長。

威剛自結前5月歸屬母公司淨利達17.65億元，已超越去年整年度的13.5億元，每股純益達7.51元。威剛持續看好第3季營運展望，法人估公司今年營運可望挑戰新高。

上周，美國記憶體廠美光科技公布財報亮麗，且對記憶體後市釋出樂觀展望，預計在5G、PC需求強勁帶動，DRAM、NAND Flash產品供給吃緊情況將延續至明年底。台DRAM廠南亞科(2408)、華邦電(2344)第2季可望明顯受惠價格調升，南亞科將率先次本周五（9日）舉行法說會公布季報，南亞科即將公布6月營收，以及接著將揭開法說會序幕。

美國記憶體廠美光科技(Micron Technology Inc.)公布財報優於預期，也對第4季展望續樂觀，並預期DRAM、NAND供給到2022年都將維持吃緊狀態。

台DRAM廠南亞科、華邦電亦受惠產品價格上漲，第2季獲利比第1季大幅成長可期；也都預期供給吃緊可望延續至今年底。