香港物流科技Pickupp指出，自去年11月獲首輪注資後，公司再度獲亞太區戰略投資者注資，累計至今A輪融資總額約1500萬美元。本輪A+注資由網家(8044)及基石創投領投，由現有投資者太古地產，以及新投資者包括台灣的國泰創投、Drive Catalyst(遠東集團旗下創投機構)、香港的怡和集團及Zipx共同參與。Pickupp將利用資金加速拓展台灣新市場，並深化公司在香港、新加坡和馬來西亞等主要市場的服務整合與市場影響力。

Pickupp於2016年成立，利用科技和數據重塑物流模式。其客製化的最後一哩送貨服務及專有開發的技術受到客戶青睞，並應用在跨國企業、物流零售以及電子商務營運上。Pickupp在2020年成立一站式網上銷售物流平台Shop On Pickupp，協助有意轉型至線上經營的個人店家與中小企業延伸更多元的觸角，獵得商機。

Pickupp聯合創辦人及行政總裁彭子楓表示，新冠疫情令消費模式產生巨變，不少零售商加快轉型至線上業務以應對急速增長的需求。Pickupp獲眾投資者的信賴，本輪資金將用作拓展台灣及其他市場，同時因應各市場需求，持續增加產品多樣性。

去年3月至今，疫情期間Pickupp的用戶增長250％，亞太區內擁有逾10萬位送貨員。公司於新加坡、馬來西亞及台灣營運。Pickupp現已與不少有意轉型至OMO新零售的國際品牌及商戶建立戰略性合作關係。在台灣Pickupp已成為網家的物流及電商合作夥伴，以加強其最後一哩物流方案，提升電子商務及物流配送的能力。