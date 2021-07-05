桃園市鄭文燦說，桃園積極完成長者和第一線風險人員接種，目前桃園覆蓋率從NIIS系統已施打人數就達25萬3497劑，單以227萬群體人口計算就近12％，若以18歲以上人口197萬人計算，更是近13％，遠高於全國平均覆蓋率9.5％相當多，今起再增加4類別專案施打、明也要展開70至72歲高齡施打，希望繳出更好成績，7月底前達成2成覆蓋率。

鄭文燦說，桃園昨天剛完成73歲以上高齡接種計畫，根據全國性預防接種資訊管理系統（NIIS）系統，桃園75歲以上長者有10萬1914人、接種人數7萬2026人，另有2954人是不在籍，合併施打率達71.5％，總體來說非常高，因還有部分社區接種站未完成上傳，除呼籲盡量在當日完成，他試算預估長者施打率可以到73％。

鄭文燦也提到民政局統計不在籍施打有逾6000人，和NIIS系統有「小落差」，不諱言有可能是跨區、而非跨縣市施打，仍指示各區長逐一檢視不在籍通知單確認。

鄭文燦也預告，明起從72歲長者依序往下，1天1年齡層連續接種3天，社區接種站也增加到31站，時間是7點半至11點半，希望趁早上太陽沒那麼大時接種完畢，推估不用開下午場，至於73歲以上因身體或時間因素錯過、還沒接種的桃園市民，這3天也在第四個時段、在11點開放長者補接種。

鄭文燦說，防疫科學有實際經驗，重症多發生在長者，因此市府團隊優先完成長者接種、提高保護力、預防感染和重症，特別65歲以上長者覆蓋率要提高，但第一線風險人員也要保護，唯有截斷社區傳播鏈，傳播率就會降低，因此積極爭取第一線風險人員擴大接種，像是市區公車沒有安排在這輪優先名單，「送食品的外送員跟送貨的貨車司機都有納入，載客的公車司機也要納入！」待完成長者接種，疫苗若有餘裕，會在7月15日下午安排市區公車司機接種。

鄭文燦也提到，中央造冊接種也同步進行，交通局負責計程車和貨車司機6000多位，今起在北科復工六和高中接種；經發局傳統市場專案負責快6000人，也是今天開打；農業局負責批發市場、果菜、肉品、魚市場和屠宰場，將分好幾場，採到場施打或衛生所施打；教育局針對學校幼教跟安親班人員8700多位，安排9日和13日在南北各兩校、共4校開始施打。他強調疫苗覆蓋率跟解封有關，希望取得疫苗後就盡快完成施打。