國民黨主席選舉受疫情三級警戒影響而暫緩，國民黨主席江啟臣今天表示，面對疫情反覆的狀況，黨中央必須積極思考、研擬如何避免疫情干擾、群聚的方式來完成黨內民主程序，黨務單位將盡快研議可能的腹案，交由中常會討論。

國民黨原訂7月24日舉行黨主席選舉，然而因疫情爆發，國民黨中常會決定暫緩黨主席及黨代表選舉。對於如何重啟選舉，江啟臣指出，最後的決定權在中常會，黨內相關單位將研議可能的腹案，讓中常會來討論。中常會日前也已做出決議，待中央疫情指揮中心宣布疫情降到二級警戒後的第一次中常會再討論後續選舉時程。

至於台日協會長邱義仁昨天接受前總統陳水扁專訪時說，「台灣要宣布獨立，不是台灣人民自己可以決定」。江啟臣表示，按邱義仁的說法，台獨不可行，會引發緊張衝突甚至戰爭，連美國都反對，那民進黨為何還要欺騙台灣人？總統蔡英文應公開宣示，要捍衛中華民國，反對台獨。