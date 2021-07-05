中國監管前腳對滴滴出行開展網路安全審查，後腳更對「貨運版出行APP」祭出安全審查。中國網路安全審查辦公室5日公告，為防範國家資料安全風險，維護國家安全，保障公共利益，對「運滿滿」，「貨車幫」，「BOSS直聘」啟動網路安全審查。其中，「運滿滿」與「貨車幫」隸屬於剛剛登陸美股上市的滿幫集團。

路透報導，中國網路安全審查辦公室的公告稱，為配合網路安全審查工作，防範風險擴大，審查期間三者停止新用戶註冊。

江蘇滿運軟體科技有限公司（運滿滿）與貴陽貨車幫科技有限公司（貨車幫）是中國領先的貨運調度平台，2017年11月，二者聯合宣佈戰略合併，共同成立滿幫集團，亦有貨運版滴滴之稱。

滿幫集團剛剛於6月22日登陸美股，據招股書，截至2021年6月22日，軟銀、紅杉中國、全明星投資基金是滿幫集團最大的機構投資方，持股比例分別為20.3％、6.6％、4.5％。截至上週五（2日）收盤，滿幫集團股價收報19.02美元，總市值為206.6億美元。

BOSS直聘則是中國最大的線上招聘平台公司，該公司於2021年6月11日在美上市。上週五收報36.31美元，總市值為145.2億美元。