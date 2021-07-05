台灣本土疫情重創經濟，衛生福利部緊急推出新台幣1-3萬紓困補助金，提供給需要又符合資格的民眾申請，36歲女星「果凍姐姐」楊晨熙卻在IG爆料某YouTuber明明愛高調炫富，竟也去領紓困金，忍不住砲轟：「真是令人無限黑人問號！」

楊晨熙臉蛋甜美、個性直率敢言，看不慣某YouTuber的所作所為，4日在IG限時動態隔空跟對方槓上：「之前看一個YouTuber，社群不斷發和跑車的照片啦、名錶的合照……等balabala的炫富照，生活十分富足！也拍了一些假正義自以為揭弊的影片……還一堆人不明事理叫好～然後這老兄被踢爆領紓困金！」

雖然沒有直接講出是誰，但從言詞中的語氣明顯看出楊晨熙十分不滿，直言對方領紓困金「令人無限黑人問號」並喊話：「『收入變少』不等於需要『紓困』，把紓困金優先留給真的需要的人吧！」

自稱唯一興趣是賺錢的楊晨熙，也成為這波疫情的影響戶之一，不只演藝事業停擺，旗下的居酒屋、餐酒館和髮廊無一倖免，但她勇於嘗試各式賺錢管道，近期投入知名直銷電商闢財，坦言：「如果當時的我因為怯步了，不懂得變通、不懂化危機為轉機，或聽了一些不負責任的建議，那麼我現在應該跟我很多朋友一樣，這段時間完全沒有收入，也會與這筆不算小的收入擦肩而過！」除此之外，她還穿清涼比基尼照與商品合照，大方展露兇猛身材，相當懂得如何吸眼球。