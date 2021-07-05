新冠肺炎全球肆虐，世界各國老早疫情整得天翻地覆，馬來西亞就是其一，且自出現疫情至今，狀況都沒能好轉，始終維持在每天6千確診數左右，而政府在第一時間就宣布了全面封鎖令，但因情況始終不明朗，日前又宣布全國封鎖無限期延長，除非確診數降到4千、接種疫苗全國人數達10%，否則不會鬆綁，這讓定居該處的金馬影后李心潔忍不住崩潰，在2個孩子面前痛哭。

事實上，李心潔居家防疫已經1年多，而6月初馬來西亞政府終究是宣布全國封鎖，當時李心潔還po文，自我鼓勵要好好待在家，「和孩子們學習如何把24小時黏在一起的苦與樂」，不料7/2大馬政府又宣布「全國封鎖措施無限延長」，讓她難以承受。

據《聯合報》報導，李心潔防疫在家一打二，一直以來都堅強撐著，但眼見解禁遙遙無期，坦言狀況嚴重到「看不見未來」，自己又得一肩扛起持家重擔，她某天突然撐不住了，在兒子面前崩潰落淚，說出自己很累，而孩子們靜靜地看著，「第一次意識到他們媽媽也會累」。

李心潔透露，在她大崩潰後，如今已先將孩子託付給家裡長輩照顧，獨自靜坐、念經，體會「以靜治(制)動」，讓心情安定下來，如今已找回正向積極態度，笑言現在無論孩子如何調皮，「我都能把他們安定下來，讓天下太平」，而因為疫情禁令，大馬許多民眾的生活陷入困頓，民間發起白旗計畫，鼓勵有困難的人將白旗掛在門上，尋求協助，向來熱心公益的李心潔也響應，在臉書上轉貼相關文章，呼籲大家一起幫忙，一同挺過難關。