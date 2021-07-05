喬福機械去年營收及獲利均受疫情衝擊，出現每股虧損0.24元，不過董事會決議從資本公積提撥現金，每股配發現金股利0.5元，今(5)日股東會通過，隨後董事會決議8月5日為除息基準日。

工具機業去年賺少賠多，繼恩德科技上週五(2日)股東會決議從資本公積提撥每股配發0.1現金股利之後，喬福是第二家去年發生虧損，從資本公積提撥現金配發股利的工具機廠。

喬福去年合併營收遽減至3.11億元，年減退53.61％，稅後淨利近0.21億元，年減幅117.88％。第一季轉虧為盈，EPS回升至0.24元。5日股東會承認去年營業報告書、財報及盈虧撥補表，會中決議不分配股東紅利、董監酬勞及員工紅利，擬法定盈餘公積及資本公積彌補虧損後，每股配發現金股利0.50元。

喬福主管表示，喬福代理商接獲工程行程長達18米的大型龍門訂單，預計第四季出貨，目前在手訂單2億多元，訂單能見度看到第四季，還有產能可以接單。第二季本業獲利，囿於新台幣兌美元匯率升值，需要認列匯兌損失。