《香港國安法》實施逾一年，香港行政長官林鄭月娥稱，國安法讓香港由亂轉治，並沒有對港人的權利造成影響，又指維護國家安全是香港的憲制責任，批評有外國勢力或傳媒過去一年不斷質疑及抹黑有關法律，是站不住腳、虛偽及雙重標準的做法。

香港《星島日報》報導，林鄭月娥今天（5日）在香港國安法法律論壇致辭時指，香港本地、海外及網媒數目較去年有增無減，每日監督批評政府，新聞自由並無受削，而過去一年無法舉行集會是因為新冠肺炎疫情，指任何人不應借題發揮或胡亂批評。

林鄭月娥表示，香港法治仍「穩如磐石」，自己一直按《基本法》規定，委任海外法官任終審法院非常任法官，目前有13名海外法官擔任，就是香港司法獨立最佳佐證。

林鄭月娥表示，外資對國安法的疑慮已不斷減退，改為關注「十四五」規畫、大灣區發展及何時可通關等，也提到香港法國工商會及英國商會曾指香港是「絕佳營商地點」。

此外，中聯辦副主任陳冬今天上午出席香港國安法法律論壇致辭時表示，《香港國安法》有效實施，實現「由亂轉治」的重大轉折，指過去一年修例風波期間的街頭暴力不再肆虐，社會秩序恢復，市民安寧得到保障，形容國安法是「定海神針」，維護香港整體利益及市民福祉。

陳冬表示，反中亂港勢力仍未完全清除，個別極端份子仍一意孤行，甚至製造「孤狼式恐襲」。他批評一些別有用心的人明目張膽支持及美化暴力行為，有團體或個人更「披著法律專業的外衣」從事亂港活動，同時有外部勢力肆意干預香港事務，說明全面落實國安法仍任重道遠。

陳冬強調，中聯辦堅定支持特區政府嚴正執法，堅決捍衛國家安全，維護社會大局穩定，又期望社會各界珍惜目前得來不易的局面、安全及發展利益，確保一國兩制行穩致遠。

大陸外交部駐港公署特派員劉光源在香港國安法法律論壇上表示，《香港國安法》實施，終結特區在維護國家安全方面長期不設防的歷史，與國外的國安法相比，都在尊重及保障人權上秉持更高標準，明確列出香港居民享有的權利及自由，以及各項重要法治原則，同時體現極少數保護大多數的原則。

劉光源指出，一些西方國家的國安法密不透風，在打擊國安犯罪上毫不留情，甚至泛化國家安全概念，打壓別國企業，但卻持續污名化及陰謀化《香港國安法》，是典型的雙重標準。

劉光源表示，香港回歸以來，一些外部勢力利用特區的制度漏洞，頻繁插手香港事務，妄圖將香港變成獨立或半獨立政治實體、滲透及顛覆分裂的橋頭堡，嚴重威脅國家安全。他說，《香港國安法》實施後，能制止危害國家安全的罪行，有力震懾不法之徒，並有效阻礙外國勢力勾結本土反中亂港分子干擾香港事務。

劉光源表示，一些國家在《港區國安法》制定後，氣急敗壞地對中國及香港揮舞制裁大棒，只能說明他們「被擊中、刺中要害」，更證明《香港國安法》立之有理，正當實施。