聯發科(2454)今(5)日舉辦股東會，通過每股將配發37元現金股利，分別為21元的經常性股利，以及資本公積配發的16元特別現金股利，面對智慧機市場出現雜音，蔡明介表示，一區域受影響還好，對今年和明年展望依舊相當正面，另外，封測夥伴京元電先前已染疫風暴，也預計第三季後會逐漸恢復。

蔡明介表示，最近頻傳消費性電子與手機市場的銷售出現雜音，但消費性電子產品各個區域的情況不同，從今年和明年整公司與市場成長性來看，除了手機產品之外，聯發科還有電腦、平板、無線網路與其他消費性晶片，也有ASIC(客製化晶片)，因此不論從整體產品、市場需求等角度分析，對今明享年整體展望都蠻正面的。

蔡明介也說到，現在市場上，對手機比較有雜音，地區性影響也會有一點，但聯發科今天不論在產品面，或是客戶面的布局，都是全世界的，即使某區消費需求疲軟，但各區域狀況不一樣，而且整體經濟循環也不同，聯發科產品涵蓋手機、筆電、平板、無線網路、電源管理晶片(PMIC)等所有平台，一年有20億個電子產品都內建有聯發科的晶片，因此，「一個區域受衝擊，對整體影響都還好」；再者，5G的趨勢循環去年才開始，即使大陸是全球5G跑最快的，但是全世界也才剛開始要大量採用5G，加上歐、美因為疫情舒緩陸續解禁，消費性與5G需求才正準備起來，同時，聯發科在印度、東南亞等國家的4G市佔率也在提升。

另外，針對封測夥伴京元電(2449)先前染疫造成停工對於聯發科的影響，蔡明介表示，將會在第三季後會逐漸恢復。

聯發科股東會今通過現金股利發放，每股將配發37元，分別為21元的經常性股利，以及資本公積配發的16元特別現金股利。